США трубят о прогрессе мирных переговоров, но Украина говорит 'нет' трем требованиям, - CNN

Киев признает прогресс в переговорах, но подчеркивает: три ключевых требования США остаются неприемлемыми.

Президент Дональд Трамп объявил об "огромном прогрессе", а госсекретарь США Марко Рубио после встреч в Женеве назвал дискуссии "очень позитивными" и настаивал, что "оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми". Впрочем, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона, в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны все еще существуют серьезные препятствия, пишет CNN со ссылкой на информированные источники.

Американский военный посланник, который общался с российскими чиновниками в Абу-Даби, даже заявил, что "украинцы согласились на мирное соглашение", кроме "нескольких незначительных деталей".

Однако украинская сторона описывает другую картину. Высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил CNN из Киева, что несмотря на общий прогресс в большинстве пунктов 28-страничного плана США, три ключевых вопроса остаются нерешенными - и именно они могут определить, состоится ли мир вообще.

1. Передача контроля над частью Донбасса

По словам источника, речь идет о территориях на востоке Украины, которые Россия аннексировала, но полностью не захватила. В частности - так называемый "пояс крепостей" из укрепленных городов, важных для обороны страны. США предлагают превратить эту зону в демилитаризованную под российским контролем.

Несмотря на "определенный прогресс", украинская сторона подчеркивает:

"Было бы очень неправильно утверждать, что сейчас у нас есть версия, принятая Украиной".

2. Ограничение численности ВСУ

Вашингтон предлагает установить лимит в 600 тысяч военных. Киев настаивает на большей численности и добивается изменений в формулировках. Обсуждения продолжаются, но согласия нет.

3. Отказ Украины от членства в НАТО

Этот вопрос источник назвал абсолютно неприемлемым. Украина считает, что такое условие создаст "плохой прецедент" и фактически предоставит России право вето на расширение альянса.

Ставки чрезвычайно высоки

Все три требования полностью совпадают с давними требованиями Кремля - и одновременно являются ключевыми "красными линиями" Украины, за которые заплачены жизнями десятков тысяч военных. Любая уступка может создать внутриполитические риски для украинской власти.

Несмотря на уверенность Трампа и оптимистичные заявления его дипломатов, украинский источник отмечает, что переговоры далеко не сведены к "нескольким пунктам" или "незначительным деталям".

Как сообщал УНИАН, Трамп отказался от установленного ранее срока - четверга - для того, чтобы Украина согласилась на мирный план, который поддерживают США.

Выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп заявил, что американские парламентарии добиваются прогресса в обсуждениях с Россией и Украиной, и что Москва согласилась на некоторые уступки. Их он не уточнил.

В то же время СМИ пишут, что мирный план по Украине вызвал хаос и раскол в Белом доме Трампа. У вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио диаметрально противоположные взгляды на путь к миру в Украине.

