Российские военные пытались переместить танк на южные окраины города для использования в штурмах.

В настоящее время в Покровске продолжаются бои, российским войскам не удается закрепиться в центре города. Об этом рассказали в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Говорится, что по состоянию на сегодняшнее утро ВСУ сдерживают россиян и проводят поисково-ударные действия для ликвидации врага в Покровске.

Видео дня

"В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться. К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ", - говорится в сообщении.

В частности, добавляют военные, на днях зачистку от вражеского присутствия провел 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный. Это позволило, объясняют в ДШВ, заблокировать попытки россиян подкрепить силы, которые безуспешно пытаются усилить давление на северную часть города.

Как добавили в ВСУ, при любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет большие потери.

"С начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 - ранены... На днях враг пытался переместить танк на южные окраины Покровска и замаскировать технику для дальнейшего использования в штурмовых действиях. Операторы группы беспилотных систем 7 корпуса ШР ДШВ SKY STRIKE Unit во взаимодействии с 68 отдельной егерской бригадой обнаружили вражеский танк и уничтожили его", - поделились военные.

Ситуация в Покровске

Напомним, 22 ноября группировка войск "Восток" сообщила, что подразделения армии РФ не могут прорвать оборону Покровска и пытаются обойти город.

В Покровско-Мирноградской агломерации захватчики сосредоточили наибольшее количество своих войск и сохраняют здесь высокую активность. В то же время в Покровске ВСУ продолжают вести поисково-штурмовые действия. Оккупанты под прикрытием тумана в течение нескольких дней пытались продвинуться в центральную часть города.

