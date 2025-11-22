Подобные ограничения в прошлом не приводили к глобальным прорывам на фронте, говорит Тимочко.

Соединенные Штаты вряд ли решатся на ограничение продажи оружия Украине в случае того, если мирные переговоры будут сорваны, заявил военный обозреватель Иван Тимочко.

"Эти несколько попыток, которые делали американцы по прекращению поставок оружия Украине привело к падению акций американских производителей оружия до 10%. А у производителей европейских акции выросли до 50%. Решится ли Трамп снова решится конфликтовать с американскими производителями? Может какие-то короткие паузы для шантажа будут", - сказал он в эфире "24 Канала".

В то же время Тимочко добавил, что в моменты, когда США ограничивают поставки оружия в Украину, Силам обороны становится "сложнее". Однако, по его словам, никакие подобные перерывы не привели к глобальным прорывам на фронте.

"Да, они приводили к отступлениям. Было очень тяжело. Но глобальных прорывов не было. Тогда, когда мы имели значительно меньший ВПК, мы значительно меньше имели совместных договоров с мировыми производителями. Те же поставки в Украину самолетов из двух стран - Швеции и Франции свидетельствует о том, что у нас есть надежные партнеры на долгую перспеткиву", - добавил эксперт.

Давление США на Украину: что известно

Ранее журналисты Reuters сообщили, что США пригрозили прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия для Украины, чтобы заставить ее согласиться на "мирный план", разработанный при участии россиян. Также источники медиа сообщили, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга - 27 ноября.

Между тем корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер отметил, что Украина уже в значительной степени может обойтись без помощи США в разведданных. В то же время он отметил, что Киеву будет сложно обойтись без американского вооружения, в частности зенитных ракет Patriot, которые нужны для перехвата российских баллистических и крылатых ракет.

