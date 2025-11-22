Россияне в течение нескольких дней пытались продвинуться в центральную часть города под прикрытием густого тумана.

Российские оккупанты не могут прорвать оборону Покровска, из-за чего пытаются обойти город. Об этом сообщилиа группировка войск "Восток" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в Покровско-Мирноградской агломерации россияне сосредоточили наибольшее количество своих войск. Враг сохраняет высокую активность на этом участке фронта.

В группировке войск "Восток" заявили, что в Покровске Силы обороны Украины продолжают вести поисково-штурмовые действия. К ним привлечены, в частности, воинские части Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и штурмовые полки.

Видео дня

Кроме того, военные поделились, что россияне в течение нескольких дней пытались продвинуться в центральную часть города под прикрытием густого тумана. Тем не менее, украинские бойцы ликвидировали их.

В группировке войск "Восток" добавили, что в северной части Покровска украинские военные удерживают определенные рубежи и контролируют важные для дальнейшего освобождения позиции южнее железной дороги. Россияне же пытались небольшими группами выйти к селу Гришино в попытках обойти город. Защитники уничтожили все вражеские группы.

Военные отметили, что в районе Мирнограда россияне продолжают пытаться наступать небольшими штурмовыми группами. Силы обороны своевременно выявляют эти попытки и сдерживают врага.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым. Враг несет значительные потери как в живой силе, так и в технике. Штурмовые группы оккупантов и места их скопления выявляются и уничтожаются", - говорится в сообщении.

РФ вынуждена задействовать резервы в Покровской агломерации

Ранее 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что в Покровской агломерации враг вынужден задействовать резервы, поскольку его силы истощаются. Силы обороны Украины же удерживают определенные рубежи в северной части города.

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ отметили, что одной из ключевых задач украинских бойцов остается полное перекрытие логистических путей противника в город, в том числе, с применением тактической и армейской авиации.

Вас также могут заинтересовать новости: