По его словам, полная оккупация Покровска может стать большой победой российских захватчиков.

Силы обороны продолжают держаться в Покровске, хотя ситуация стала максимально напряженной. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью 24 Каналу.

"Максимально тяжелая ситуация с Покровском и вокруг него. Но, вместе с тем, как-то еще держимся", - отметил Буданов.

Он объяснил, зачем было проводить операцию по отправке десанта на вертолетах и последующей высадки на северный край промышленной зоны Покровска.

"Потому что ситуация была максимально напряженная и обостренная. Я хочу вам напомнить, что все это происходило на фоне уже официальных заявлений Российской Федерации о взятии города, когда Герасимов докладывал Путину о том, что "город взят". И вы должны понять, какая ситуация была в тот момент. Ничего другого не сработало бы. То, что мы сделали - мы смогли выиграть драгоценное время для того, чтобы основные подразделения Вооруженных сил смогли спокойно, насколько это возможно, подойти к городу на усиление", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что когда спецназовцы ГУР после высадки в городе смогли пробить наземный для дополнительных украинских сил, в России перестали говорить, что Покровск взят. Вместо этого, россияне начали говорить, что "идет продвижение, идет успех и есть много боев".

Глава ГУР добавил, что город Покровск стал ключевым элементом российской пропаганды.

"Это большая будет для них победа, если так произойдет [захват города - УНИАН]", - считает Буданов.

Однако, для Украины ситуация в дипломатическом плане в случае потери Покровска будет выглядеть "ровно наоборот". Буданов отметил:

"Однако будем надеяться, что совокупная политико-дипломатическая работа, работа военных, прежде всего, бойца в окопе - даст свое, и мы сможем выйти из этой ситуации правильно".

Война в Украине - ситуация возле Покровска

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты не могут прорвать украинскую оборону Покровска и пытаются прибегать к хитростям с целью обхода города.

Захватчики в этом году постоянно переносили "дедлайны" по захвату Покровска. Сейчас уже есть информация, что конечные сроки смещаются на лето 2026 года.

