В то же время захват Покровска не даст РФ прорвать фронт, считают аналитики.

Россия, вероятно, сможет окончательно захватить Покровск и закрыть Мирноград в "котел" до конца года. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказали аналитики ISW - Джессика Собески и Дженни Олмстед.

Эксперты отмечают, что потеря Покровска не приведет к немедленному обвалу украинской обороны в Донецкой области. Причинами этого является характер войны, а также наличие у Украины мощных полевых укреплений и сложного рельефа. Впрочем, как отмечают аналитики, падение Покровска позволит РФ высвободить значительные боевые ресурсы. Поскольку враг может перебросить подразделения как минимум двух общевойсковых армий, которые сейчас воюют в этом районе, на другие участки фронта.

Кроме того, РФ может использовать оставшееся время до конца года для создания условий, чтобы подготовиться к позиционным боям за Константиновку и Гуляйполе в 2026 году. Аналитики отмечают, что россияне начали проникать в Константиновку в конце сентября этого года. Для этого они используют новую тактику, пытаясь обходить опорные пункты Сил обороны Украины и постепенно накапливать личный состав за линиями обороны.

Видео дня

"Хотя россиянам удалось достичь незначительных продвижений и ограниченного проникновения в восточные районы Константиновки, попытка захватить один из самых укрепленных городов "пояса" потребует значительных ресурсов. Российские войска вряд ли смогут захватить всю Донецкую область и "фортификационный пояс" раньше чем в 2027-2028 годах, при условии продолжения международной поддержки Украины", - отмечают аналитики.

Также они отмечают, что РФ попытается достичь успехов и в Гуляйполе Запорожской области. Отмечается, что захват города до конца года маловероятен, однако Россия может создать условия для окружения населенного пункта и начала боев в нем в 2026 году.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении РФ в Покровске. Также, по данным экспертов, россияне имели успехи и в районах населенных пунктов Звановка и Ровно.

Тем временем военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что РФ для захвата Славянска и Краматорска необходимо создать три мощных плацдарма. Для реализации этого плана, по оценкам эксперта, России понадобится не менее полумиллиона личного состава.

Вас также могут заинтересовать новости: