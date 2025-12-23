По словам эксперта, цель россиян - не столько удержание территории, сколько создание картинки.

Российская армия начала воевать пехотой, а не техникой, а также массово использовать малые штурмовые группы по два, три, четыре человека. Об этом рассказал соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в интервью "Главкому", отвечая на вопрос,как изменился характер боевых действий с 2022 года до сегодняшнего дня.

"Группа из 8-10 человек для них уже считается массовой. И эти атаки происходят непрерывно. Их тактика - постоянная инфильтрация. Они пытаются просочиться вглубь нашей территории: заходят в бой на передовых позициях, обходят укрепления, пользуются пробелами в обороне и заходят в тыл. Там они пытаются закрепиться, вступают в бои с тыловых позиций - в том числе с пилотами БпЛА, отвлекают на себя внимание, создают хаос", - отметил эксперт.

По словам Погорелого, цель россиян - не столько удержание территории, сколько создание картинки: показать флаг, снять это на видео и использовать в пропаганде.

Видео дня

"Еще одно ключевое изменение - массовое применение дронов на оптоволокне. Это стало для нас большой проблемой и сейчас является одним из основных средств поражения у врага. Фактически все воюют именно так. Параллельно россияне продолжают активно применять КАБы - еще со времен Авдеевки, но они не останавливаются, а наоборот наращивают их использование, улучшают характеристики и увеличивают дальность применения. К этому уже добавляется и роботизированная техника, которая работает с этими средствами", - отметил аналитик.

Также соучредитель DeepState рассказал о ситуации на фронте, когда физически не хватает людей и ресурсов, чтобы выстроить плотную, многоуровневую оборону в полном объеме.

"Не всегда есть возможность обустроить все необходимые элементы - наблюдательные пункты, позиции, запасные рубежи - так, как это должно быть по стандартам. В результате между позициями возникает расстояние. Формально эти промежутки находятся под контролем - зонами огня, наблюдением, дронами. Но даже при этом враг постоянно пытается протискиваться через эти участки, искать слабые места и выходить на вторые линии обороны", - отметил Погорелый.

Когда у него спросили, стала ли война сейчас менее маневренной, но более изнурительной, эксперт ответил:

"Если вспомнить 2022-2023 годы, даже падение Авдеевки или события у Великой Новоселки - тогда еще была другая динамика. Россияне бросали колонны техники, были масштабные штурмы, заметные маневры. Сейчас картина другая. Даже когда захватываются населенные пункты на Покровском направлении, мы видим не стремительные атаки, а медленное затягивание пехоты - из-за инфильтрации и постоянного давления".

Аналитик отметил, что речь идет не о лобовых штурмах, а локализованный, хитрый маневр, когда противник пользуется украинскими проблемами на конкретных участках.

"То есть сейчас они просто лезут и лезут. Где мы можем - держим оборону, где нет - отходим, в том числе из-за недостатка людей на отдельных отрезках. Там они и продвигаются. Поэтому сейчас сложно назвать войну маневренной или динамичной. Есть много участков, которые длительное время остаются без изменений, а изменения на карте происходят медленно и постепенно", - подчеркнул Погорелый.

Сооснователь DeepState добавил, что это не результат больших прорывов, а следствие инфильтрации - армия РФ просочилась, накопилась, закрепилась, наладила логистику - и только после этого движется дальше.

"Это изнурительная война, а не быстрая маневренная кампания", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Ранее Forbes писал, что увеличение количества войск в Украине может обернуться для России большой неудачей. Известно, чтороссийская армия увеличилась примерно до 710 тысяч человек в рамках новой наступательной операции.

Эксперты считают, что такое значительное расширение сил во время восточноевропейской зимы может иметь серьезные последствия второго порядка, ведь длительные наступательные операции требуют постоянного снабжения на передовую.

Также Роман Погорелый раскрыл, как ВСУ зачищали Купянск от оккупантов. По его словам, россияне обманули сами себя, поскольку поверили в собственные успехи, которых на самом деле не имели.

"На самом деле, мы знали, что там проводится операция, и часть территории находилась в серой зоне, где врага не было. Сначала командование даже заявляло, что мы распространяем фейки и что все под контролем", - отметил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: