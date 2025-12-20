В то же время армия РФ имеет на этом направлении и много ресурсов.

На Покровском направлении армия РФ имеет в десятки раз больше потерь, что говорит об эффективности применения оружия, которое есть у Сил обороны. Об этом рассказал заместитель командира 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире "Мы-Украина".

"У врага, к сожалению, гораздо больше ресурсов, больше боеприпасов, пушек, бронетехники, разведывательных дронов, ударных БпЛА, а также много КАБов, ФАБов. Кроме того, враг использует "Шахеды", в том числе и по прифронтовым территориям", - отметил военный.

Однако, как отметил Назаренко, в этом случае важны хитрость, качество применения, навыки и расчеты пилотов БпЛА.

"Очевидно, если враг несет гораздо большие потери, то все же, что касается качества, преимущество за Силами обороны. Мы должны быть благодарны любому вооружению, которое поступает, потому что даже одна пуля - это пуля, которая может потенциально убить одного россиянина и приблизить нашу победу", - добавил заместитель командира батальона.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее Институт изучения войны писал, что РФ, вероятно, сможет захватить Покровск и окружить Мирноград до конца года. По словам экспертов, потеря Покровска не приведет к немедленному обвалу украинской обороны в Донецкой области.

"Хотя россиянам удалось достичь незначительных продвижений и ограниченного проникновения в восточные районы Константиновки, попытка захватить один из самых укрепленных городов "пояса" потребует значительных ресурсов. Российские войска вряд ли смогут захватить всю Донецкую область и "фортификационный пояс" раньше чем в 2027-2028 годах, при условии продолжения международной поддержки Украины", - добавили в Институте.

В то же время 7 Корпус ДШВ ранее сообщал, что возле Покровска продолжается операция воздушного прикрытия. Военные говорят, что наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города Покровск.

"Силами подразделений 76-й ДШД враг пытается прорваться в направлении Гришино, что на северо-запад от Покровска. Для этого намерен двигаться сразу по нескольким направлениям", - отметили в 7 Корпусе ДШВ.

