Украинские военные наблюдают "просачивание" малых групп противника возле Покровска.

В районе Покровска есть "просачивание" малых групп врага в украинский тыл, но о прорыве речь не идет.

Об этом сказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр" Виктор Трегубов. "По состоянию на сейчас ситуация на Покровском и Добропольском направлениях несколько сбивает с толку тех, кто не понимает как составляются карты на основе открытых источников", - отметил он.

По словам Трегубова, россияне используют "тактику просачивания", то есть определенное количество вражеских малых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции и пытается обойти первую линию и пройти за нее.

Видео дня

Военный добавил, что когда оккупанты проходят дальше, то пытаются или вступать в огневой контакт с украинскими военными, или спрятаться. Трегубов сказал, что это малые группы, а на картах открытых источников создается впечатление, что россияне продвинулись на 12 км в глубину украинской территории, но речь не идет о том, что они взяли территорию под контроль.

"Речь идет о том, что туда пробралась малая группа россиян в количестве 5-10 человек. И это не так как оно выглядит на карте. Потому что это не означает, что они взяли под контроль весь тот путь, который они прошли и пытались где-то спрятаться в подвале", - сказал представитель ОСУВ "Днепр". По его словам, потом туда идут украинские резервы, чтобы оккупантов из того подвала выбивать.

Ситуация на Покровском направлении

В свежем отчете Института по изучению войны сказано, что ближайшие дни перед встречей президента США Дональда Трампа и кремлевского правителя Владимира Путина будут решающими для способности Украины предотвратить ускоренное продвижение россиян у Покровска.

Но аналитики Института считают, что называть российское продвижение в районе Доброполья прорывом оперативного уровня не стоит, хотя, как предположили специалисты, россияне будут пытаться довести его до такого уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: