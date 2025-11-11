Начальник отдела коммуникации 155-й ОМБр ВСУ заявил, что для россиян очень важно как можно быстрее захватить Покровск.

Россияне увеличивают интенсивность штурмов на Покровском направлении. Ситуация остается достаточно сложной. Об этом заявил начальник отдела коммуникации 155-й ОМБр ВСУ Артем Прибыльнов в интервью "Украинскому Радио".

Ситуация в Покровске

"Ситуация в настоящее время достаточно сложная. Противник продолжает давление. Они усилили штурмовые действия. На прошлой неделе было почти на 20% больше штурмовых действий, чем на предыдущей неделе. Эту информацию предоставил 7-й корпус ДШВ, в подчинении которого мы сейчас находимся. То есть противник не отказывается от своих намерений, и это понятно, потому что Покровск - это очень важный логистический центр и господствующая высота", - сказал начальник отдела коммуникации 155-й ОМБр ВСУ.

Прибыльнов подчеркнул, что для россиян очень важно как можно быстрее захватить Покровск и взять его под свой контроль. Тем не менее, он заверил, что Силы обороны Украины действуют решительно и дают отпор врагу.

Кроме того, начальник отдела коммуникации 155-й ОМБр ВСУ поделился, что за прошедшую неделю в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ было ликвидировано 236 россиян, а еще 135-136 оккупантов получили ранения.

"Это довольно большие силы, это почти батальон, который был обезврежен только за прошедшую неделю. Штурмовые действия сейчас враг ведет так же живой силой, дерзко, пренебрегая личным составом, посылая их иногда на верную смерть только для того, чтобы выявить наши огневые точки и чтобы потом туда прилетели их операторы БПЛА с дронами. Таким образом враг действует, в принципе, давно, в его тактике ничего не изменилось. Также применяет артиллерию, минометную артиллерию и, к сожалению, использует свое преимущество в воздухе и сбрасывает достаточно большое количество КАБов", - рассказал он.

Стоит ли украинским войскам уходить из Покровска

Прибыльнов заявил, что в случае ухудшения ситуации украинским защитникам есть куда отойти из Покровска. Тем не менее, он считает, что пока это нецелесообразно.

"Мы видим, что у врага пока нет успеха, а мы со своей стороны все же пытаемся стабилизировать ситуацию в Покровске. Враг потерял более 30 тысяч военнослужащих для того, чтобы просто зайти в Покровск. А мы знаем, что городские бои и "урбан" – это вообще самая сложная часть войны. То есть, участие в городских боях – это еще очень большие потери для врага", - подчеркнул Прибыльнов.

Сколько россиян находится в Покровске

Ранее 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что сейчас в Покровске находится более 300 россиян. Отмечается, что цель оккупантов остается неизменной - выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию.

В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке. С начала ноября украинские войска ликвидировали в Покровске 162 россиян, еще 39 - ранили.

