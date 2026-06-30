РДК в Запорожской области взяли в плен 24 оккупантов и освободили 9 квадратных километров, – ГУР

Кроме того, в украинской разведке отметили, что им удалось не дать врагу продвинуться.

В ходе операций на Запорожском направлении Российским добровольческим корпусом за период с зимы 2025 года до весны текущего года был стабилизирован вверенный участок обороны и остановлено "просачивание" противника, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ведомство отметило, что за указанный период представителями РДК было взято в плен 24 российских военнослужащих, ещё 80 оккупантов были уничтожены. Также от врага было очищено 9 квадратных километров территории.

Стоит отметить, что указанный размер освобожденной от россиян территории сопоставим с известным в Украине городом Трускавец, площадь которого составляет чуть менее 8 кв. км. Именно этот город посещают украинцы, которые хотят не только отдохнуть, но и укрепить своё здоровье, ведь это главный всеукраинский курорт.

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Плен ВСУ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным российских СМИ, 45-летний правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Антон Милаев ушел воевать против Украины и в результате попал в плен. По словам матери Милаева, мужчина осенью 2025 года ушел на войну против Украины, его назначили сапером. В ноябре прошлого года он перестал выходить на связь с родными. Примечательно, что Милаев является приемным внуком дочери генсека ЦК КПСС Галины Брежневой, которая воспитывала его как родного. Его мать Ирина Кузнецова рассказала, что через несколько месяцев после исчезновения сына поступила информация, что он находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области.

Также мы писали, что пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады сообщила, что российские оккупанты предприняли новую попытку пролезть по газовой трубе, чтобы проникнуть в тыл украинских позиций. Россияне даже проходили соответствующие тренировки на специально оборудованных полигонах на оккупированной территории. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, украинские военные заранее знали о намерениях россиян. На выходе из трубы оккупантов ждал сюрприз – листовки с инструкциями, как сдаться в плен, разбрасываемые украинскими дронами с воздуха.

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