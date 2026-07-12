Китай похвастался новыми транспортниками Y-20B, но уже без российских двигателей

Китай продолжает расширять парк тяжелых военно-транспортных самолетов Y-20B, которые оснащаются уже не российскими двигателями, а силовыми установками собственного производства WS-20. Как пишет издание Janes, в настоящее время военно-транспортная авиация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имеет как минимум десять таких машин.
Об увеличении количества самолетов свидетельствует так называемая "прогулка слонов", которую НОАК провела на авиабазе "Кайфэн" в центральной части страны. Именно во время этого мероприятия, отмечает издание, удалось зафиксировать сразу десять транспортников Y-20B, что стало подтверждением расширения этого парка.
Авторы публикации обращают внимание на то, что еще спутниковые снимки авиабазы, сделанные в ноябре 2024 года, показывали лишь пять таких самолетов. В то же время представители военно-воздушных сил НОАК в сентябре 2025 года официально заявляли о наличии лишь трёх Y-20B. Таким образом, новые кадры свидетельствуют о существенном увеличении количества этих самолётов за относительно короткий промежуток времени.
Кроме того, на видео, несмотря на намеренно скрытые серийные номера большинства машин, на короткое время можно было увидеть самолет с номером 20342. По данным Janes, это позволило установить его принадлежность к 37-му авиационному полку 13-й авиадивизии военно-транспортной авиации, дислоцирующейся на аэродроме "Кайфэн".
Как отмечает украинское издание Defense Express, сегодня Китай эксплуатирует примерно 55 самолетов семейства Y-20. Из них до 45 машин относятся к модификации Y-20A, которая использует российские двигатели Д-30КП серии II с тягой 117,7 кН.
По данным авторов публикации, максимальная грузоподъемность Y-20 составляет до 60 тонн, что фактически соответствует возможностям российского Ил-76МД-90. Именно поэтому Y-20B рассматривается как китайский аналог этого транспортного самолета, а переход на собственные двигатели WS-20 позволяет Пекину постепенно снижать зависимость от российских комплектующих.
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