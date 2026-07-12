Китай похвастался новыми транспортниками Y-20B, но уже без российских двигателей

Китай, возможно, преодолел свою главную проблему в авиации – отсутствие собственных надёжных двигателей.

Китай продолжает расширять парк тяжелых военно-транспортных самолетов Y-20B, которые оснащаются уже не российскими двигателями, а силовыми установками собственного производства WS-20. Как пишет издание Janes, в настоящее время военно-транспортная авиация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) имеет как минимум десять таких машин.

Об увеличении количества самолетов свидетельствует так называемая "прогулка слонов", которую НОАК провела на авиабазе "Кайфэн" в центральной части страны. Именно во время этого мероприятия, отмечает издание, удалось зафиксировать сразу десять транспортников Y-20B, что стало подтверждением расширения этого парка.

Авторы публикации обращают внимание на то, что еще спутниковые снимки авиабазы, сделанные в ноябре 2024 года, показывали лишь пять таких самолетов. В то же время представители военно-воздушных сил НОАК в сентябре 2025 года официально заявляли о наличии лишь трёх Y-20B. Таким образом, новые кадры свидетельствуют о существенном увеличении количества этих самолётов за относительно короткий промежуток времени.

Видео дня

Кроме того, на видео, несмотря на намеренно скрытые серийные номера большинства машин, на короткое время можно было увидеть самолет с номером 20342. По данным Janes, это позволило установить его принадлежность к 37-му авиационному полку 13-й авиадивизии военно-транспортной авиации, дислоцирующейся на аэродроме "Кайфэн".

Как отмечает украинское издание Defense Express, сегодня Китай эксплуатирует примерно 55 самолетов семейства Y-20. Из них до 45 машин относятся к модификации Y-20A, которая использует российские двигатели Д-30КП серии II с тягой 117,7 кН.

По данным авторов публикации, максимальная грузоподъемность Y-20 составляет до 60 тонн, что фактически соответствует возможностям российского Ил-76МД-90. Именно поэтому Y-20B рассматривается как китайский аналог этого транспортного самолета, а переход на собственные двигатели WS-20 позволяет Пекину постепенно снижать зависимость от российских комплектующих.

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