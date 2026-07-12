Более 11 тысяч поездов проехали над солнечной электростанцией: где ее построили

Идея разместить солнечные панели между железнодорожными рельсами кажется почти очевидной, но это не самая простая задача.

На действующей железнодорожной линии недалеко от города Бют в Швейцарии между рельсами установлены 48 съемных солнечных панелей. По этому маршруту уже прошло более 11 000 поездов, не нарушив при этом ежедневного движения, пишет ECOticias.

"Мы достигли поставленных целей как в плане безопасности железнодорожного движения, так и в плане производства электроэнергии", - рассказал журналистам Джозеф Скудери, основатель компании Sun-Ways, которая ответственна за этот проект.

Отмечается, что по стандартам электростанций эта установка крошечна. Однако ее значение гораздо больше.

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Если панели смогут выдержать движение поездов, вибрацию, пыль, снег и ремонтные работы, то узкие полосы пространства, уже пролегающие через города, фермы и леса, могут стать новым источником чистой энергии, не занимая при этом поля или горные склоны. В издании подчеркнули, что в этом и заключается интерес данного швейцарского эксперимента.

Солнечная электростанция, скрытая на виду

В издании поделились, что пилотный проект охватывает около 100 метров действующего пути и использует 48 солнечных панелей мощностью 380 ватт каждая. Вместе они обеспечивают пиковую установленную мощность 18 киловатт.

В издании отметили, что идея разместить солнечные панели между железнодорожными рельсами кажется почти очевидной. Однако это не самая простая задача.

Панели должны выдерживать постоянные перепады давления, воздействие металлической пыли, песка, снега, мороза, вибрации, а также липкую грязь, которая скапливается везде, где ежедневно работают поезда. Кроме того, они установлены горизонтально, что, как правило, менее эффективно, чем наклонные панели на крыше, обращенные к солнцу.

В Sun-Ways заявляют, что их система является модульной, а её прототип рассчитан на поезда, проходящие со скоростью до примерно 150 км/ч. Компания также утверждает, что с помощью специальной железнодорожной машины можно устанавливать около 1000 квадратных метров панелей в день.

Главный вопрос заключается в том, могут ли эти панели вырабатывать электроэнергию, не создавая проблем для операторов железнодорожного транспорта, ремонтных бригад или машинистов поездов. Пилотный проект в Бюте, запущенный 24 апреля 2025 года, используется для оценки монтажа, бликов, осмотра путей, влияния на техническое обслуживание, выработки электроэнергии и накопления грязи.

Испытания запланированы до апреля 2028 года, в течение которых инженеры будут анализировать, что эти данные означают для железнодорожных перевозок. Компания общественного транспорта TransN, обслуживающая этот участок, рассказала журналистам, что пока не было никаких конфликтов с инфраструктурой, техническим обслуживанием или движением поездов.

На данный момент электроэнергия, вырабатываемая панелями, поступает в местную сеть. С 20 мая 2025 года станция произвела более 16 000 киловатт-часов, несмотря на остановку на срок около месяца, связанную со снегопадами и плановыми техническими работами.

По оценкам Sun-Ways, подходящие участки швейцарской железнодорожной сети протяженностью примерно 5300 километров могли бы генерировать до 1 миллиарда киловатт-часов в год. Это соответствовало бы годовому потреблению примерно 300 000 домохозяйств, или около 2% от общего объема потребления электроэнергии в Швейцарии.

Китай строит "великую стену" из солнечных панелей в пустыне

Напомним, что Китай строит вдоль пустыни "великую стену" из солнечных панелей протяженностью чуть больше 402 километра. Она достаточно большая, чтобы ее было видно из космоса.

Проект, который, по ожиданиям китайских властей, будет завершён к 2030 году, предусматривает создание полосы длиной примерно 403 км и шириной 4,83 км с максимальной мощностью 100 гигаватт. По оценкам NASA, этого достаточно для обеспечения электроэнергией Пекина.

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