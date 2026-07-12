В США есть закрытый 'город', где автомобили ездят без номеров, а бензин бесплатный

Комплекс занимает более 1600 гектаров.

В глубине американского штата Мичиган уже почти 100 лет функционирует один из важнейших в мире центров автомобильных испытаний. Это частный комплекс General Motors, известный как полигон Милфорд.

Как пишет The Sun, этот центр часто сравнивают с небольшим городком из-за его инфраструктуры. Комплекс занимает более 1600 гектаров, включает в себя почти 240 километров испытательных дорог и более 150 зданий. Доступ к нему строго контролируется.

Там разрабатываются и тестируются новые автомобили. На территории расположены автозаправочная станция, медицинский центр, собственные пожарные и аварийно-спасательные бригады, электростанция и очистные сооружения.

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Комплекс воспроизводит широкий спектр дорожных и ландшафтных условий. Здесь есть дороги, имитирующие автомагистрали, гравийные дорожки, крутые склоны, неровные поверхности и трассы для испытаний внедорожной техники. Некоторые участки намеренно повреждаются. Ямы и неровности не ремонтируются, поскольку используются для оценки поведения автомобилей в экстремальных условиях. А на некоторых трассах автомобили могут развивать скорость более 320 км/ч в контролируемых условиях.

Испытываемые автомобили не используют номерные знаки, поскольку эксплуатируются исключительно на частной территории. Топливо поставляется напрямую компанией, а инженеры ежегодно проезжают миллионы километров в процессе разработки.

Сложные условия для автомобилей

В Милфорде имеются установки, способные воспроизводить температуры в диапазоне от приблизительно -40°C до более 50°C, а также высоту над уровнем моря, влажность и ветровые условия, без выезда транспортных средств за пределы испытательного центра.Одна из крупнейших зон комплекса – это "Черное озеро", асфальтированная площадка площадью около 27 гектаров. Ее трасса протяженностью почти пять километров включает 17 поворотов, вдохновленных известными трассами из автоспорта.

История полигона Милфорд

Компания General Motors приобрела землю, на которой построен комплекс, в 1923 году, а центр был торжественно открыт два года спустя.Первоначально комплекс занимал примерно 450 гектаров и состоял всего из двух зданий и чуть более восьми километров испытательных дорог.С тех пор полигон Милфорд значительно расширился и считается старейшим действующим центром, полностью посвященным испытаниям транспортных средств.

Со временем центр использовался для разработки и тестирования технологий, ставших стандартом в автомобильной промышленности, включая автоматические коробки передач, каталитические нейтрализаторы, детские автокресла, манекены для краш-тестов и современные системы помощи водителю. Первые испытания на опрокидывание, проведенные компанией, также состоялись в Милфорде, а инженеры внесли свой вклад в разработку современных моделей дорожных ограждений.

Почему скорость автомобилей ограничена

Напомним, что производители автомобилей, даже самых быстрых, договорились ограничить разгон большинства своих моделей до 250 километров из-за безопасности. При этом превышение скорости остается наиболее распространенной причиной ДТП с трагическим исходом.

При этом есть и исключения. Например, Chevrolet Corvette может разгоняться до более чем 320 км в час. А ZR1, который стоит 185 000 долларов, развивает максимальную скорость свыше 370 км в час.

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