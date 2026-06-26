Новый обмен: Украина вернула из российского плена 160 военнослужащих

Все они находились в плену ещё с 2022 года.

В рамках очередного обмена в Украину из российского плена были возвращены 160 военнослужащих.

Об этом в своем Telegram-канале сообщилпрезидент Украины Владимир Зеленский, отметив, что все они находились в плену еще с 2022 года.

"Продолжаем возвращать домой украинцев из российского плена. Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все они находились в плену еще с 2022 года", – написал он.

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Предыдущий обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 5 июня из российского плена вернулись 185 украинских защитников и один гражданский. Военнослужащие – это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Более половины из них попали в плен в 2022 году, часть из них – во время обороны Мариуполя.

Это был уже 75-й обмен пленными. Возраст самого молодого освобожденного – 26 лет, а самому старшему исполнилось 62 года. Среди освобожденных был и участник уникальной вертолетной операции – воздушного моста к "Азовстали".

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