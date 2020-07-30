Трое военных умерли вследствие "резкого ухудшения здоровья" – штаб

28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна, а сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова.

В течение этой недели умерли трое украинских военнослужащих в результате резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

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"Командование Объединенных сил с прискорбием сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья", - говорится в сообщении.

В частности, 28 июля перестало биться сердце солдата Артура Бахнара, 29 июля оборвалась жизнь солдата Сергея Вергуна, а сегодня Украина потеряла еще одного защитника - старшего сержанта Владимира Перекрестова.

В связи с тяжелой утратой в ООС выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким.

Как сообщал УНИАН, за текущие сутки российские оккупанты прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе не осуществляли.

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