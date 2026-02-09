Россияне получают замену для Starlink: Флеш рассказал, как распознать терминалы врага

По словам специалиста, все антенны российских терминалов выглядят как спутниковая тарелка для телевидения.

Поступает информация о срочной поставке на фронт для российских оккупантов терминалов спутникового Интернета, чтобы заменить Starlink. Об этом заявил советник министра обороны Украины, специалист по системам связи Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"В России есть несколько провайдеров скоростного спутникового Интернета на основе спутников Ямал и Экспресс", – отметил он.

Флеш также объяснил, в чем их особенность и как их обнаруживать. По его словам, все антенны вражеских терминалов выглядят как спутниковая тарелка для телевидения диаметром 60-120 сантиметров. Они овальной или круглой формы.

Кроме того, все вражеские "тарелки" будут смотреть на юго-восток или на юг (азимут 110-180 градусов). Третья особенность заключается в том, что визуально они открыты, потому что на этих частотах защитный чехол, как на Starlink, будет мешать работе.

Флеш добавил, что российские терминалы могут быть вынесены в глубь фронта и соединены с передовой WiFi-мостом.

Работа терминалов Starlink в Украине

Напомним, компания SpaceX Илона Маска по просьбе Украины решила ограничить доступ РФ к Starlink. Теперь на территории Украины будут работать только официально зарегистрированные терминалы.

Такое решение связано с тем, что РФ все чаще применяла Starlink для нанесения ударов на большие расстояния и координации сил.

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестов предсказал, что россияне будут наращивать на фронте WiFi-мосты и предпринимать попытки использовать LTE в различных вариантах реализации. Он также сказал, что враг попытается вернуться к спутниковому интернету через спутники "Ямал" и Экспресс.

