Людмила Денисова заявила, что не может назвать фамилии пленных.

Боевики могут передать девять удерживаемых лиц на подконтрольную Украине территорию уже 20 или 21 января, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Об этом она заявила во время брифинга на КПВВ Золотое, который транслировался на странице омбудсмена в Facebook.

Читайте такжеСтало известно, скольких украинцев хотят вернуть из плена боевиков в ОРДЛО

По ее словам, недавно она общалась с так называемым "уполномоченным" оккупантов.

"На сегодняшний день я опираюсь на то, что более всего будет передача тех, которые незаконно содержатся в так называемых "ЛНР" и "ДНР". Что нам известно? Известно о том, что сейчас доставлены в следственный изолятор три человека, которых готовят на передачу... Они уже находятся в Луганске. И в Донецке в СИЗО шесть человек", - отметила Денисова.

Она сказала, что сейчас этих лиц кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и "делают им опрятный вид".

"И я думаю, что сегодня вечером или завтра утром их передадут через такой маршрут: Луганск - Донецк - Ростов-на-Дону - Минск и Киев. То есть мы в ожидании. Фамилии я не могу назвать, к сожалению", - добавила она.

Освобождение пленных украинцев из Л/ДНР: что известно

Ранее в «Л/ДНР» заявили, что в одностороннем порядке передадут на подконтрольную Украине территорию нескольких пленных, среди которых есть "женщины, старики и лица, страдающие тяжелыми заболеваниями".

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что все переговоры о возврате удерживаемых лиц проводят уполномоченные госорганы Украины, а частные лица не могут вмешиваться в вопросы межгосударственного урегулирования вооруженных конфликтов.

Во время последнего обмена в апреле 2020 года из плена террористов «ДНР» и «ЛНВ» освободили 20 человек. На неподконтрольную территорию передали 14 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко