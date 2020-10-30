Вопрос оккупанты хотят поднять на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Боевики в очередной раз заговорили о "совместном инспектировании" украинских позиций, тогда как 29 октября от их обстрелов под Водяным погибли двое украинских военных.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

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Вопрос оккупанты хотят поднять на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Представители оккупационных властей ОРДЛО назвали "совместное инспектирование" единственным вопросом внеплановой видеоконференции.

Экстренное заседание ТКГ по Донбассу состоится сегодня вечером, 30 октября по инициативе украинской делегации. В ночь на 30 октября на фронте зафиксировали новую военную эскалацию.

Предыдущее «совместное инспектирование» боевиков позиций ВСУ под Шумами не произошло из-за внезапного изменения оккупантами условий. Российские наемники, в частности, планировали прийти на контролируемую Украиной территорию Донбасса со своими флагами, а также требовали провести фото и видеофиксацию участка под Шумами.

Общественность отреагировала уличными протестами на намерения Москвы обследовать позиции Вооруженных сил. Вскоре в Офисе президента заявили, что «инспектирование» переносится, но не отменяется.

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Автор: Яна Ставская