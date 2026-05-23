Россия готовится ударить по Украине 'Орешником': Зеленский сказал, куда будут целиться

Об этом свидетельствуют данные украинской разведки, а также американских и европейских партнеров.

Украинская разведка располагает данными, в том числе от американских и европейских партнеров, о подготовке россиянами удара с применением "Орешника".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Проверяем эту информацию", – отметил он и добавил, что на данный момент имеются признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву.

По данным Зеленского, враг будет использовать различное вооружение, в том числе и баллистические ракеты "Орешник".

"Указанное вооружение средней дальности может быть задействовано в таком ударе", – подчеркнул глава государства.

Он призвал украинцев сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера:

"Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями".

В связи с этим глава государства отметил, что военные готовятся отбивать воздушное нападение россиян.

"Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать вполне справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну нужно завершать – нужен мир, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека", – сказал президент.

Он обратил внимание США и Европы на то, что применение "Орешника" и затягивание войны являются глобальным примером и для других потенциальных агрессоров.

"Если России позволено уничтожать жизни в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти", – подчеркнул Зеленский.

Также он выразил надежду, что реакция мира будет не постфактум, а превентивной. В частности, по его словам, нужно давить на Москву, чтобы она не расширяла войну.

Когда Россия била по Украине "Орешником"

Россия впервые применила ракету "Орешник" против Украины 21 ноября 2024 года – тогда удар пришелся по Днепру.

Во второй раз, по данным украинских властей, РФ использовала "Орешник" в ночь на 9 января 2026 года во время атаки на Львовскую область. Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

