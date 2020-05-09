ООС: украинских защитников обстреляли 7 раз, ночью произошла еще одна атака вблизи Песков

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

Свою активность враг вчера проявлял преимущественно в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХИД".

Неподалеку Широкиного противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17.

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Окрестности Каменки российские оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

С наступлением темноты вооруженные формирования Российской Федерации с автоматических станковых гранатометов совершили обстрел позиций украинских защитников неподалеку населенного пункта Пески. Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив российских наемников придерживаться режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" возле Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащие Объединенных сил получили ранения.

Наши воины предприняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили.

От начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ПИВНИЧ" противник обстрелял из 120 мм минометов наши позиции вблизи Крымского.

Неподалеку от Хутора Свободного оккупанты применяли минометы 120 мм и 82 мм, а также станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.