В России назвали новое условие для мира в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что не поддерживает предоставление гарантий безопасности Украине.

Россия должна получить гарантии безопасности. Без таких гарантий завершение российско-украинской войны невозможно, следует из ответа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на вопрос российских СМИ, который приводит пресс-служба МИД РФ.

"Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть", - заявил российский министр.

Отдельно Ларов затронул тему положения национальных меньшинств в Украине. В частности, Лавров упомянул венгерскую общину и сообщил, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, а также повторил традиционные обвинения в ущемлении прав русского и других меньшинств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с Россией и США на данный момент отложены. Украинский лидер добавил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но не в Москве и не в Киеве. По его словам, саммит мог бы состояться в США, в странах Ближнего Востока или Европы.

Со своей стороны, глава Офиса президента Кирилл Буданов ожидает, что на следующих переговорах с РФ "мы услышим много нового". По его словам, удары по российским нефтяным терминалам укрепляют переговорную позицию Украины.

