Оккупанты намерены принудительно привлечь на шестимесячные сборы лиц, которые ранее не призывались, в том числе студентов высших учебных заведений.

Российские оккупационные войска начали разворачивать на Донбассе полевые пункты управления и полевые лагеря для размещения призывников на зимних военно-полевых сборах.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

В частности, по состоянию на 26 октября командование российских оккупационных войск продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов за счет расширения перечня категорий местного населения для участия в мероприятиях боевой подготовки.

"С 22 октября противником на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начато развертывание полевых пунктов управления и полевых лагерей для размещения граждан, которые будут призваны в этом году на так называемые зимние военно-полевые сборы", - говорится в сообщении.

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Так, предполагается принудительно привлечь на шестимесячные сборы лиц, которые ранее не призывались, в том числе студентов высших учебных заведений. За уклонение от призыва оккупанты угрожают лишением свободы на срок до шести лет.

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Автор: Виталий Саенко