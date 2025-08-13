По словам источников, после расставания с Вовой Даша вместе с детьми отправилась на несколько недель в Португалию.

Украинский певец Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) и дизайнерка Даша Кацурина расстались еще в конце июня. Об этом пишет ТаблоID со ссылкой на подтверждение от источников, приближенных к паре.

Напоминается, что слухи о разрыве их отношений ходят в сети уже несколько недель. При этом в качестве "доказательств" их расставания некоторые приводили тот факт, что Дантес и Кацурина давно не делились в соцсетях общим контентом, а также отписались друг от друга в Instagram. Однако на данный момент они снова подписаны на блоги друг друга.

Также примечательно, что на недавнем выступлении Дантеса Кацурина не присутствовала. Не был и певец рядом с Дашей на фестивале "Вирій".

Свои отношения Кацурина и Дантес сделали публичными в июле 2022 года. За три года вместе пара не раз демонстрировала в сети полную гармонию. Более того, Вове удалось установить теплый контакт с детьми Даши, за что она открыто выражала ему благодарность.

Напомним, ранее подтвердились слухи о том, что украинский певец Владимир Дантес станет соведущим Леси Никитюк в шоу "Хто зверху?".

