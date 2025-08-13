Актриса Зоя Сивач страдает от рассеянного склероза.

Украинский актер театра и кино Назар Заднепровский, известный по ролям в сериалах "Домик на счастье", "Сумасшедшые соседи" и "Ромео и Джульетта из Черкасс" рассказал о болезни своего близкого человека. Как сообщалось ранее, мама Назара, также известная актриса Зоя Сивач страдает от рассеянного склероза.

В интервью "Утру в большом городе" Заднепровский поделился последними новостями о состоянии ее здоровья. К сожалению, женщине становится все сложнее передвигаться и справляться с домашними делами без помощи. Но, по словам Назара, его мама может справиться с собой.

"Слава Богу, она не полностью лежачая, как было в первые два месяца, когда она слегла. Она может сама себя обслужить. Но, к сожалению, ходить не может, из комнаты она выйти не может", - отметил актер.

Назар Заднепровский пытается максимально облегчить страдания родного человека и не оставляет маму одну на ночь. Ради этого артисту пришлось переехать. Пока актер не спешит нанимать помощников.

"Я хочу с ней быть рядом, но когда работа, гастроли - придется кого-то нанимать. Хотя она очень не хочет, она очень против какой-то сиделки", - поделился Заднепровский.

Напомним, что звезда "Сумасшедшей Свадьбы" в течение трех лет не живет вместе с женой из-за необходимости в уходе за мамой. Из-за этого супруги пережили кризис в браке.

