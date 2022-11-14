Эти противотанковые бетонные пирады широко применялись во Второй мировой.

Украинских военных не останавливают размещенные вдоль линии обороны русских так называемые "зубы дракона" - пирамидальные бетонные препятствия для продвижения противника.

На отснятых бойцами кадрах видно, как танк ВСУ наезжает на противотанковые "пирамиды", но преодолевает их без проблем.

Конструкции "зубы дракона" были отправлены для подготовки оборонительных укреплений РФ в оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей еще в октябре. Эти противотанковые бетонные пирады широко применялись во Второй мировой.

Видео дня

Одновременно с этим главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявлял о возведении так называемой "линии Вагнера" на востоке Украины.

В британской разведке объясняли, что таким образом Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за пределами ее нынешней линии фронта, вероятно, чтобы предотвратить любые внезапные продвижения украинских сил в случае прорыва.

Известно, что к производству этих "пирамид" россияне привлекли работу нескольких заводов в Мариуполе.

Провал Путина в войне с Украиной

11 ноября стало известно об освобождении Херсона - единственного областного центра, который контролировали россияне с момента вторжения 24 февраля.

Это стало для Путина самым крупным поражением в войне, считают аналитики Института изучения войны. Вывод оккупантов из Херсона затрудняет взаимоотношения главы Кремля с "фракцией ястребов". Например, рашистский идеолог Дугин накануне призвал "принести Путина в жертву".

Проблемой для Путина стали и частично мобилизованные. "Мобиков" без подготовки бросают на самые горячие участки фронта, что изрядно ударило по наступательной способности оккупантов и усилило критику Кремля и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

Сейчас, констатируют в британской разведке, российские войска перешли к обороне на большинстве участков фронта.

На фоне краха на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

Вас также могут заинтересовать новости: