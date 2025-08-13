Дизельные автомобили уже не пользуются такой бешеной популярностью, как раньше.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 5,5 тысячи автомобилей (на 13% меньше, чем в прошлом году) с дизельными двигателями. Об этом пишет портал "УкрАвтопром".

Из этого количества 1,2 тысячи единиц оказались новыми (-26%), тогда как еще 4,3 тысячи - подержанными, ввезенными из-за рубежа (-8%). Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные автомобили охватили 18,7%, против 25,5% в июле прошлого года.

Если говорить о ввозимых подержанных авто, то здесь доля дизельных машин составила 19,3% - на 4% меньше, чем в прошлом году. Средний возраст автомобилей составил 11 лет.

Самые популярные новые дизельные легковушки:

Renault Duster - 351 единица;

Volkswagen Touareg - 137;

Toyota Prado - 128;

Škoda Kodiaq - 89;

Volkswagen Tiguan - 88.

Самые популярные импортируемые подержанные дизельные авто:

Renault Mégane - 363 единицы;

Nissan Qashqai - 286;

Škoda Octavia - 268;

Volkswagen Passat - 252;

Volkswagen Golf - 168.

Падение популярности дизельных авто в Украине специалисты связывают с новыми ограничениями на дизель в Европе, малым спросом на старые дизельные автомобили в Старом Свете, отсутствием дизелей в США и общим падением популярности дизельных автомобилей.

Напомним, в прошлом году компания Volvo Car выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, завершив тем самым целую эпоху своей истории. Теперь компания делает ставку на электромобили, спрос на которые в мире стремительно растет.

