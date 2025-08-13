С марта уже заблокировано более 3,8 тысячи аккаунтов пользователей, которые осуществляли подозрительную активность.

"Укрзализныця" усилила контроль онлайн-покупок билетов на внутренние маршруты. За прошедшую неделю заблокирован 271 клиент, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением УЗ.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Facebook, всего с марта уже заблокировано 3 806 аккаунтов пользователей, которые осуществляли подозрительную активность.

В УЗ объяснили, что пользователи этих аккаунтов пытались использовать приложение перевозчика, которое создано для индивидуального приобретения билетов, для других целей:

создавали много разных связанных аккаунтов и покупали с них небольшое количество билетов, чтобы обойти блокировку;

пытались удерживать билеты, не переходя к этапу оплаты (очевидно, ожидая "заказ");

покупали много билетов на разные фамилии и совершали другие действия, которые были "пойманы" антифрод-системой.

Отмечается, что по аналогии финансовых учреждений "Укрзализныця" усилила идентификацию клиентов и развернула систему мониторинга за аномальными действиями пользователей при пользовании онлайн-сервисами.

"В частности, оценивается не только непосредственное количество приобретенных билетов, наличие разных фамилий в билетах, но и действия, которые совершаются в системе, чтобы "удерживать" билеты (этим злоупотребляют билетные спекулянты). Это необходимо, чтобы добросовестные пассажиры могли найти свои заветные билеты даже в пик сезона", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" продолжает действовать в условиях самого интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. На самые популярные направления спрос достигает до 8 пассажиров на одно место, поэтому не все желающие могут купить билеты на выбранные направления.

В компании отметили, что 3% билетов на международных рейсах железной дороги и 5-7% на самых популярных внутренних рейсах, поступающих в свободную продажу, пытаются купить перекупщики.

