Когда 13 августа Луна образует квадрат с Венерой, эмоции могут обостриться, но это будет не падение в бездну, а скорее толчок к освобождению. Венерианская энергия подарит ощущение, что мрачные времена отступают и впереди ждет светлый этап. Для трех представителей зодиакального круга этот день можно назвать моментом расплаты с прошлым. Исчезает желание жалеть себя, уходит тягостная тяжесть, которая еще недавно сковывала. Все, что нужно, - позволить себе принять перемены и двигаться дальше, пишет YourTango.

Овен

Молчание - точно не ваш стиль, и в период квадратуры Луны и Венеры вам остро захочется озвучить все, что вы так долго держали в себе. Настал момент выйти из тени, оставить темноту позади и снова почувствовать себя в свете. Долгое время вы скрывали боль, притворялись, что она не так уж велика. Но признание уязвимости оказалось тем самым шагом, который освобождает. Вы ясно понимаете: исцеление возможно только тогда, когда вы честны с собой. И теперь вы уже не злы, не обижены - вы просто закончили этот этап. И это ощущается как победа.

Рак

Квадратура Луны и Венеры принесет вам долгожданную эмоциональную разрядку, словно второе дыхание. Это шанс, который стоит использовать до конца. Вы наконец осознаете, что ваша любовь - это нечто ценное и ее нельзя отдавать тем, кто не способен ее оценить. Это прозрение буквально рассеивает туман в сердце. Вы перестаете мириться с тем, что вам не подходит, и это ощущение невероятно освежает. 13 августа станет для вас точкой возвращения к себе, к внутренней силе. Печаль сыграла свою роль, но теперь она больше не нужна. Время открыть двери в новое.

Козерог

Даже вы, Козероги, которые редко поддаются меланхолии, носили в себе тихую грусть. Но пришло время понять: если ее не отпустить, она будет только расти. Квадрат Луны и Венеры станет для вас настоящим прозрением. Вы ясно увидите, через что прошли, и спросите себя: хотите ли вы тащить это бремя еще годы? Ответ очевиден. Вы понимаете, что выбор - за вами. Либо остаться пленником воспоминаний, либо шагнуть вперед. И вы выбираете второе, потому что знаете: впереди куда больше, чем позади.

