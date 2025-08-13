Чудо природы озеро Горное око привлекает туристов со всей Украины и имеет несколько загадок.

На высоте более 1100 метров среди украинских Карпат спряталось потрясающе красивое озеро Горное око, известное также как Карпатское или Буковинское око. Кристально чистый водоем в окружении нетронутой природы привлекает ценителей дикого отдыха. Тут нет толп туристов и шумных заведений, а атмосфера поражает спокойствием. Это идеальное место для расслабления и наблюдения за горной флорой и фауной.

Чем интересно озеро Буковинское око

Этот уникальный водоем в Черновицкой области считается одним из самых высокогорных в Европе. Единой теории о его происхождении и необычной овальной форме нет. Не известна и точная глубина озера, поскольку из-за упавших на дно деревьев её невозможно измерить. Существует легенда, что вода Горного ока исцеляет болезни, если ею умыться.

Здесь можно насладиться потрясающими видами и понаблюдать за уникальным животными, которые приспособились к жизни на большой высоте. Из-за круглогодично холодной воды и не исследованного дна озеро непригодно для купания. Зато можно устроить пикник на природе, порыбачить (водится форель), заняться фотоохотой, покататься на велосипеде или подняться на ближайшие горные вершины. К услугам отдыхающих деревянные беседки и туристический домик.

Видео дня

Туристы ценят локацию за потрясающую первобытную природу и возможность убежать от цивилизации. Трудно найти лучшее место, чтобы прочувствовать романтику гор.

Где находится Буковинское око - как добраться

Дорога до водоема считается непростой, но стоит того. Поскольку путь занимает немало времени и усилий, по возможности лучше всего остановиться тут с палаткой на несколько дней.

Находится Горное око в двух километрах от села Нижний Яловец. Туристы могут добраться до села на такси или собственном транспорте, после чего подняться до места пешком по указателям.

Любители экстрима могут пройти 52 километра горным маршрутом по дороге Т2632 из поселка Путила. Она предназначена для опытных горных туристов, но также можно проехать на внедорожнике. Ещё один вариант - заказать трансфер до озера у местных жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: