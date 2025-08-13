Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,78 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 13 августа, подорожал на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 25 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 13 августа, подорожал на 24 копейки - до 48,78 гривни.

Нацбанк установил на 13 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,08 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне - 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 48,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48 гривень за евро.

