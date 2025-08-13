'Россия выиграла эту войну': Орбан отличился скандальными заявлениями перед саммитом на Аляске

Накануне саммита венгерский премьер заявил, что Россия победила в войне, а Европа рискует остаться в стороне от переговоров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия победила в войне против Украины. Свои слова он озвучил во вторник, накануне запланированного на пятницу саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, передает Reuters.

"Мы сейчас говорим так, будто это ситуация войны без конца, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriot. "Вопрос лишь в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, который стоит за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого получится".

Орбан, который с 2010 года возглавляет правительство Венгрии и поддерживает тесные контакты с Кремлем даже после вторжения РФ в феврале 2022-го, стал единственным лидером ЕС, который не подписал совместное заявление о праве Украины самостоятельно определять свое будущее.

Видео дня

Венгрия получает большинство энергоресурсов из России, отказалась поставлять Киеву оружие и выступает против вступления Украины в Евросоюз. По словам Орбана, Европа "потеряла возможность вести переговоры с Путиным" во время каденции Джо Байдена и теперь рискует остаться в стороне от принятия решений.

"Если вы не за столом переговоров, вы в меню", - подчеркнул венгерский премьер.

Он также пояснил, что не поддержал заявление ЕС, поскольку оно делает Европу "смешной и жалкой".

Что предшествовало

Накануне 26 стран-членов Европейского Союза подписали совместное заявление перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. В нем главы государств подчеркнули, что международные границы не должны меняться силой.

Венгрия не обнародовала заявление. Правоконсервативное правительство премьер-министра Виктора Орбана отвергает военную помощь Европейского Союза Украине как "бессмысленную и продлевающую войну". Орбан также считает санкции ЕС против России неэффективными: он неоднократно критиковал их как неполезность и вред для европейской экономики, а в прошлом даже добился отмены санкций ЕС против нескольких россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: