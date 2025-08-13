Если не знать одной детали, то на карьер можно вообще не попасть.

В Украине огромное количество шикарных мест - Дружбовский карьер в Житомирской области, село Бобрица, и даже населенные пункты, названные именами людей. Однако есть одно место в Винницкой области, которое восхищает своей красотой, и это - Каолиновый карьер.

Чем знаменит Каолиновый карьер - можно ли купаться

Местные жители отлично знают про Каолиновый карьер - Винница, как небольшой, но гостеприимный город, встречает всех туристов с распростертыми объятиями. И почти каждый, кто бывал там, обязан был посетить Каолиновый карьер в селе Глуховцы. Там, по некоторым данным уже целых 210 лет, добывают каолин. Это белая мягкая глина, из который делают керамику и некоторые бумажные изделия, также компонент используется в текстильной и даже электротехнической промышленностях.

Интересно, что работы ведутся непрерывно до сих пор, поэтому всем приезжим рекомендуют посещать карьер только в субботу и воскресенье - в будние дни к месту никого не подпускают.

Видео дня

На месте карьера за годы добычи каолина образовалось искусственное голубое озеро - чистое и красивое. Так как каолин, как уже было сказано, светлого оттенка, то озеро окружают "белые горы", за спиной у которых стоит густой лес. В теплое время года, особенно летом, выглядит все это потрясающе, но есть у локации один важный минус. Купаться в действующем каолиновом карьере нельзя, зато можно приехать в выходные и устроить пикник. Также эту локацию часто выбирают для фотосессий, так как виды там действительно впечатляющие.

Есть несколько факторов, чем опасен каолиновый карьер - во-первых, в таких местах, как правило, очень рыхлое глиняное дно, и отдыхающие рискуют ненароком провалиться на неопределенную глубину. Во-вторых, в воде могут быть вредные химические соединения, поэтому в Винницкой области власти сразу определили, что смотреть на воду можно, а трогать ее нельзя.

Где находится Каолиновый карьер - как добраться

Популярная локация находится в селе Глуховцы, в часе езды от Винницы на машине. Вам нужно выехать из города по трассе Е583 и двигаться в сторону Житомира. Вы проедете несколько населенных пунктов: Стрижавка, Дорожное, Корделевка и Перемога. Далее по пути увидите село Махновка по левую руку, и когда оно останется позади, вам нужно будет повернуть направо на трассу М21. Доехать до села Пляховая, а затем по проселочным дорогам добраться до самого карьера.

На автомобиле ехать удобнее всего, так как общественный транспорт из Винницы до Глуховцев, конечно, курсирует, но в дороге вы проведете минимум три часа, да и придется сделать минимум одну, а то и две, пересадки, а затем все равно идти пешком в поисках достопримечательности.

Вас также могут заинтересовать новости: