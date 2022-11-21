Губернатор Белгородской области говорит, что намеренно не сообщает подробностей возведения этих сооружений.

В Белгородской области РФ создают "новую засечную черту". Это - линия укреплений, которую возводили еще в XVII веке. Об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он утверждает, что на такой шаг пошли из-за напряженной обстановки в регионе, в частности, многочисленных обстрелов. Только Гладков не уточнил, что это - обстрелы российской стороны, которая таким образом хочет подхлестнуть мобилизацию в стране, мол, ВСУ атакуют.

При этом он не стал раскрывать подробностей, но заверил, что "работа выполняется в большом объеме" и идет она якобы с апреля 2022 года. "Засечная черта" представляет собой укрепления из бетонных блоков.

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Ранее 21 ноября росСМИ сообщали, что на территории Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности с 17:00 21 ноября до 17:00 6 декабря (на 15 суток).

Что такое Белгородская засечная черта

Белгородская засечная черта — одно из звеньев в системе оборонных укреплений на южной границе Московского государства. Она была протяженностью 800 км с центром в городе Белгород. Построена по инициативе российского правительства в начале XVII ст.

Использовалась для обороны от крымских и ногайских татар. Проходила по линии Ахтырка-Белгород-Ольшанск-Валуйки-Острогог-Воронеж-Тамбов.

Сооружение "линии Вагнера" в Белгородской области

Ранее сообщалось, что на направлениях городов Кременная и Сватово в Луганской области оккупанты строят "линию Вагнера".

Позже владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что власти РФ приостановили расширение "линии Вагнера" до Белгородской области.

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