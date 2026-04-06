Защиту украинского неба усилят: Федоров поделился подробностями

Правительство приняло постановление, которое упрощает процедуру экстренного дооснащения авиационной техники, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram.

Федоров пояснил, что теперь самолеты и вертолеты можно быстрее адаптировать к потребностям современной войны и усиливать возможности авиации в отражении воздушных атак.

По словам министра обороны Украины, обновленный подход предусматривает:

Установку дополнительного вооружения, средств связи, навигации, наблюдения и обнаружения целей. Все это будет происходить без длительных согласований технической документации;

Сокращение периода от идеи до выполнения работ, тестирования и внедрения до одного месяца.

Кроме того, Федоров сообщил, что будет расширен круг исполнителей работ. В частности, дооснащение авиации смогут выполнять производители оборудования, специалисты и непосредственно воинские части, эксплуатирующие технику.

"Более быстрая модернизация авиации – это более быстрая адаптация к новым угрозам и больше возможностей для военных в борьбе с воздушными атаками", – отметил министр обороны Украины.

Федоров подчеркнул, что в технологической войне побеждает тот, кто быстрее адаптируется. По его словам, это решение усиливает защиту украинского неба.

Дронные атаки РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что представитель отдела коммуникаций бригады Сергей Колесников рассказал, что оператор БПЛА из отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого смог уничтожить два российских "Шахеда" с помощью дрона-перехватчика STING на расстоянии 600 км от цели. В бригаде пояснили, что этот случай свидетельствует о том, что оператор дронов способен из глубокого тыла сбивать вражеские беспилотники над различными участками фронта без изменения своего физического местонахождения. Добавляется, что относительно дешевые мобильные перехватчики уничтожают дорогие ударные БПЛА противника, что снижает риски для личного состава.

Также мы писали, что директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в запасе Анатолий Храпчинский отметил, что враг начал атаковать Украину "Шахедами" днем, поскольку таким образом им становится проще управлять. Храпчинский добавил, что врагу днем работать удобнее, поскольку на дронах установлены камеры, которые собирают информацию, и затем враг может принимать дальнейшие решения относительно атак. Эксперт также рассказал, что враг днем начал использовать "Шахеды" на больших высотах, чтобы противодействовать украинским мобильным огневым группам.

