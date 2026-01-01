На местах продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба.

В четверг, 1 января, армия РФ осуществила очередную дроновую атаку на два украинских порта. Об этом заявили в государственном предприятии "Администрация портов Украины".

Отмечается, что в результате обстрела в Измаильском морском порту есть повреждения причалов и техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В Одесском порту обломками вражеских дронов и взрывной волной повреждена портовая техника, транспортные средства и отдельные объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах работают соответствующие службы, которые быстро прибыли на места и делают все необходимое, чтобы оперативно устранить последствия атаки.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что массированная дроновая атака на порты состоялась в первый день 2026 года.

"Во время ночной воздушной атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших... На местах работают профильные службы, спасатели, продолжается ликвидация последствий и оценка ущерба. Несмотря на вражеские атаки, порты работают и Украина продолжает выполнять свои обязательства продовольственного экспорта и обеспечивать работу логистической инфраструктуры", - подчеркнул чиновник.

Российские удары по Одесской области

Напомним, в новогоднюю ночь российская армия нанесла массированные удары по энергетической и жилой инфраструктуре одесского региона. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, повреждения получили жилые дома и тому подобное. Ликвидацию последствий осложняли повторные воздушные тревоги, но по состоянию на рано все пожары ликвидированы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В Одессе зафиксировано повреждение двухэтажного жилого дома, а также попадание беспилотника в квартиру на 17-м этаже.

