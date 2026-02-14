Россия снова атаковала Одессу: погиб человек, есть разрушения (фото, видео)

На месте происшествия работают психологи, развернут оперативный штаб.

Российская армия несколько суток подряд атакует Одессу ударными дронами, в ночь на 14 февраля город был снова атакован, в результате чего разрушен дом, погибла пожилая женщина.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, ночью россияне нанесли циничный удар по жилому сектору города. В результате разрушена квартира в 1-этажном жилом доме.

"Погибла 75-летняя женщина. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("военные преступления, повлекшие гибель людей")", - сказала Верба.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, из-за попадания беспилотника возник пожар, который уже ликвидирован. Также повреждено остекление рядом расположенных надворных построек и частной застройки. На месте происшествия работала психолог ГСЧС, которая оказывает необходимую поддержку людям, оказавшимся в эпицентре бедствия и потерявшим близкого человека. К ликвидации последствий привлекались 26 спасателей и 7 единиц спецтехники ГСЧС.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, армия РФ несколько суток подряд наносит удары по Одесской области. В частности, в ночь на 13 февраля была атакована портовая, жилая и железнодорожная инфраструктура, в результате чего в одном из портов погиб 20-летний мужчина, пострадали еще 6 человек в возрасте 31-53 лет, из которых трое были в тяжелом состоянии. В порту повреждены склады с удобрениями, возникли пожары - загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны.

Также в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары в автосалоне, где огонь распространился на площадь 2 тыс. кв. м, горели автомобили, которые были припаркованы рядом, гаражные боксы с автомобилями и энергетический объект, который получил значительные повреждения. Произошло падение обломков и прямые попадания в многоэтажные жилые дома, повреждены квартиры и конструкции домов.

