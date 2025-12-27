РФ атаковала Одесскую область КАБами: стали известны последствия

Зафиксировано падение беспилотника на территорию одного из предприятий по изготовлению растительного масла.

Армия РФ нанесла по Одесской области дроново-бомбовые удары - целями врага были промышленность и портовая инфраструктура региона. Об этом рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Несмотря на уничтожение нашими силами ПВО большинства вражеских целей, в течение суток в результате обстрелов на территории элеватора повреждено оборудование для транспортировки зерна. К счастью, погибших и пострадавших нет", - сказал чиновник.

Кроме этого, по его словам, зафиксировано падение беспилотника на территорию одного из предприятий по изготовлению растительного масла, однако обошлось без негативных последствий.

Как отметил Кипер, на местах происшествия работают соответствующие службы.

Удары по Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, вчера, 26 декабря, во время воздушной тревоги мониторинговые каналы сообщали, что россияне запустили по Одесской области управляемые авиационные бомбы (КАБы).

Напомним, в ночь на 26 декабря армия РФ массированно атаковала энергетическую и портовую инфраструктуру Одес ской области - повреждены несколько судов, в том числе иностранные, на местах попаданий вспыхнули пожары. В частности, ударными беспилотниками враг атаковал Измаильский и Одесский районы области, а также Одессу.

Воздушные удары вызвали новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Повреждены административные здания, оборудование, техника. В Одессе было поражение объекта инфраструктуры - в результате попадания БпЛА произошло возгорание.

Вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что порты Одесской области всю ночь подвергались ударам. В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, суда под флагами Словакии и Республики Палау.

