В нескольких областях Украины сегодня, 20 октября, отсутствует электроснабжение. Проблемы возникли из-за очередных российских дроновых атак на энергообъекты.

В Укрэнерго сообщили, что остается без света большая часть потребителей в Черниговской области. Энергетики продолжают проводить аварийно-восстановительные работы в регионе.

"Из-за последствий предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре – в Черниговской области, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей", - указано в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах Украины с 6:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

При этом в ГСЧС Черниговской области сообщили, что на протяжении суток российские войска нанесли удары по нескольким энергообъектам и инфраструктуре в Прилукском, Корюковском и Нежинском районах

"В результате попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших не поступала", - уточнили спасатели.

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Россия уже который год обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. В в Укрэнерго сообщили, что враг пытается нанести тотальные повреждения объектам энергетики, чтобы вывести их из строя на долгий срок, или сделать непригодными для ремонта. Эксперты говорили, что на каждую подстанцию россияне запускают большое количество дронов.

После новой волны атаки, 17 октября в нескольких регионах Украины были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

19 октября в Укрэнерго предупредили, что по всей Украине будут действовать графики отключений света для промышленных потребителей.

