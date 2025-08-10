Кремлевский диктатор боится президента США Дональда Трампа, считает Сазонов.

Если Украина после переговоров окажется под сферой влияния Москвы, то вопрос территорий можно вынести за скобки. Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" высказал военный эксперт, военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

"Если Украина целиком окажется под контролем Москвы, разговор о территориях можно вынести за скобки. Это все и так можно считать своим. Но этого не будет, они постоянно ошибались с этим. Им казалось, что поставить своего президента, продвинуть свою партию и Украина упадет как добыча в их лапки - этого не произошло", - сказал военнослужащий.

Он добавил, что сейчас любой политик, который будет пытаться прийти к власти с призывами договариваться с Россией или идти ей на уступки, очень быстро потеряет свою карьеру.

"Его снесет майдан, или он проиграет следующие выборы, если до них дотянет. Поэтому эти рассуждения о том, что Россия откажется от территорий, чтобы мягкой силой потом покорить Украину - это имеет смысл, но в отношении таких стран, как Китай, которые планируют на 30 лет. А в России все просто", - добавил Сазонов.

Он пояснил, что Россия не планирует наперед. Ведь в свое время они вложили огромные ресурсы на то, чтобы частично контролировать Украину. В частности, большую часть энергетики, банковской сферы, СМИ и некоторых политиков.

"Они это имели, они все это умножили на ноль. Потому что один человек, старый президент, хочет иметь страницу в учебнике истории. Как великий завоеватель, отбиратель земель. Он от этого не откажется. Никакие длинные планы, которые будут реализованы после его смерти, сейчас Путина не интересуют. Поэтому будут бои, будут попытки России захватить как можно больше. Чтобы это была победа Путина и его заслуга", - отметил Сазонов.

Также он заявил, что Путин боится Трампа. В частности из-за этого он звонил главе Китая Си Цзиньпиню и просил его о помощи.

"У Путина патологическое, еще, видимо, со времен КГБ, уважительное отношение, он очень боится НАТО. Но вся сила НАТО сейчас - это США. Поэтому Путин боится Трампа, боится США. Байден был слишком мягкий. Трамп более резкий, это Путина очень пугает. Он боится прямого конфликта с США", - пояснил Сазонов.

Накануне журналисты The Times сообщили, что Европа на фоне переговоров США и РФ панически пытается продвинуть свой план по окончанию войны в Украине. В частности европейские страны настаивают на том, что международные границы не могут быть изменены силой.

О том, что Европа и Украина пытаются повлиять на Трампа перед его встречей с Путиным, пишут и журналисты The New York Times. Журналисты отмечают, что европейцы поддержали украинские условия:

перемирие должно предшествовать переговорам по любым территориальным изменениям;

Украина не отдаст России территории, которые та не контролирует;

любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, включая гарантии от США.

