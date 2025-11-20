Эксперты проведут идентификацию репатриированных тел.

В Украину прибыли тела тысячи человек, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военным. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

В связи с этим следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время проведут все необходимые экспертизы и проведут идентификацию репатриированных тел.

Обмен телами военнослужащих

Как сообщал УНИАН, в этом году уже несколько раз россияне передавали тела павших украинских защитников. Так, 19 августа среди тысячи репатриированных было возвращено 5 тел защитников, погибших во время пребывания в российском плену.

В июне президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что россияне при возвращении Украине тел украинских защитников подбрасывают погибших российских военных и наемников. Тогда было известно о 20 телах, которые на самом деле принадлежали россиянам. Также во время репатриаций россияне подбрасывали тела иностранцев. Сообщалось, что Украине передали тело израильского наемника, который воевал на стороне России.

С октября 2024 года количество тел павших военных, которые передают Украине, постоянно увеличивается. Большинство тел в сложном для идентификации состоянии. Чаще всего визуально провести их опознание невозможно.

