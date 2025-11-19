Уход Келлога с должности состоится через несколько месяцев.

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Украине Кит Келлог покинет пост в январе 2026 года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, об этом он рассказал своим коллегам. Отмечается, что уход Келлога будет означать потерю ключевого защитника интересов Украины в администрации Трампа.

Авторы материала объясняют, что должность спецпосланника американского президента является временной. Теоретически, чтобы оставаться на посту после окончания срока в 360 дней, эти люди должны быть утверждены Сенатом США.

Его уход будет неприятной новостью для Киева, говорится в публикации. Генерал-лейтенант в отставке рассматривался Украиной и Европой как человек, который "выслушивает их мнение в администрации, которая порой склонялась к взглядам Москвы относительно причин войны в Украине".

"Келлог более решительно осуждал российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, чем другие чиновники администрации Трампа. Он иногда спорил со специальным посланником по вопросам миротворческих миссий Стивом Уиткоффом, который повторял некоторые тезисы российского президента Владимира Путина и выступал за неравноценный обмен территориями в рамках долгосрочного мирного соглашения", – добавляет Reuters.

Один из источников журналистов говорит, что Келлог "пришел к выводу, что над Украиной работает слишком много чиновников, а в администрации не признают, что именно Россия, а не Украина, тормозит мирные переговоры".

Другое лицо, знакомое с решением Келлога об уходе с должности, сказало, что он никогда не намеревался долго оставаться в администрации.

Пока не понятно, кто заменит Келлога, если такая замена вообще будет. Авторы напоминают, что Соединенные Штаты еще не назначили посла в Украине, утвержденного Сенатом. В мае дипломат Джули Фишер была назначена временным поверенным в делах США в Киеве.

СМИ сообщают, что США и Россия разрабатывают план по завершению войны, которую против нашей страны ведет Москва.

FT рассказало, что этот "мирный план" предусматривает отказ Украины от всего Донбасса, провозглашение русского языка официальным в Украине, а также возобновление работы Русской православной церкви. Также Москва требует сокращения военной помощи со стороны США.

