Отец школьницы Анастасии рассказал, что вечером накануне трагедии общался с дочерью.

Среди жертв российской атаки по селу Лапаевка вблизи Львова в ночь на 5 октября погибла школьница Анастасия, отец которой является военным, сообщает Суспільне Львів.

Издание рассказало, что отец девочки Владимир сразу же приехал с фронта, как получил трагическое известие.

"Позвонили утром. Хотя связи не было, я не знаю, каким чудом ко мне дозвонилась теща. Вечером еще списались. Она (дочь, - ред.) спросила, как я. Я ответил: "Все ок. Как ты?". Отписала: "Тоже все ок". И утром уже такая новость", - рассказал мужчина.

Видео дня

Указывается, что Анастасия училась в десятом классе Лапаевского лицея. В память о девушке в вестибюле школы зажгли лампадку. Также классная руководительница рассказала, какой была Анастасия:

"Творческая, очень спокойная, хорошая. И, вы знаете, эта ее улыбка, такая искренняя, такая ангельская, она всегда стоит перед глазами. Когда утром приходишь в школу, первый, кто встречал, это Настя встречала. И Соломия. Потому что они так всегда быстрее приходили. И я приходила и всегда утром с ними немножко говорила. Очень позитивный ребенок".

По данным, которые приводит издание, в селе погибли четыре человека из одной семьи. В здании школы выбиты окна, поэтому дети пока учатся дистанционно.

Последствия атаки России по Львову: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что директор департамента гражданской защиты Львовской ОГА Игорь Туз сообщил, что на Львовскую область пришлось 78 БпЛА и 12 ракет. В результате атаки поврежден ряд критической инфраструктуры, много многоквартирных и частных домов. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь.

Также мы писали, что командир 429 отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко высказал мнение, что гражданскому населению Украины уже сейчас стоит учиться стрелять из ружей, чтобы сбивать российские дроны. Он добавил, что город Харьков не является исключением, поскольку он находится очень и очень близко к линии боестолкновения. По мнению военного, FPV-дрон на оптоволокне можно сбивать ружьем. Федоренко поделился, что если в условиях города эту задачу выполнить сложно, чтобы никого не ранить, то в условиях сельской местности это можно будет делать без значительных проблем.

Вас также могут заинтересовать новости: