Также в результате ночного обстрела повреждено более тысячи окон и дверей.

В ночь на 5 октября РФ осуществила самый массированный комбинированный удар по Львовской области с начала войны.

Как сообщил Отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры, в результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка Львовского района.

Отмечается, что на месте удара погибла семья из четырех человек, среди которых - 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте.

Также, по данным прокуратуры, на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам. Повреждены производственные и складские помещения, гаражи, станция технического обслуживания, а также объекты энергетической инфраструктуры. Отдельное возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области.

"Прокуроры совместно с правоохранителями работают на местах событий, фиксируют последствия вражеских ударов и документируют военные преступления РФ. К проведению следственных действий привлечены криминалисты, взрывотехники и судебные эксперты. Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Львова Андрей Садовый сообщил Новини.LIVE, что в результате ночного обстрела повреждено более тысячи окон и дверей. Город выделяет по 12 тысяч гривен за окно и по 8 тысяч - за двери, чтобы помочь людям восстановиться.

По его словам, пострадали более семи предприятий, в частности индустриальный парк Sparrow.

"Это десятки миллионов долларов убытков. Все службы задействованы, работают", - добавил мэр.

Массированная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой - более 50 ракет и около 500 ударных дронов .

Россияне крылатыми ракетами, "Шахедами" и в том числе "Кинжалами". Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом.

Известно об около 10 людях, которые пострадали из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли.

