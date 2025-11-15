Наталья Ходимчук проживала в киевской многоэтажке, в которую попал российский дрон.

Россияне убили вдову первой жертвы Чернобыльской катастрофы: в больнице умерла женщина, которая получила ранения во время российского обстрела Киева в ночь на 14 ноября. Об этом сообщает в Фейсбук Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Наталья Ходимчук - жена Валерия Ходемчука, первой официальной жертвы аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. Валерий работал старшим оператором главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока ЧАЭС. Его тело навсегда так и осталось где-то под завалами на станции.

В последние годы Наталья Ходимчук жила в многоэтажном доме на Троещине, в котором поселили бывших работников ЧАЭС и их семьи. Местные называли его "Чернобыльским", или "Станционным домом". В ночь на 14 ноября российский "Шахед" попал именно в этот дом.

Видео дня

В результате удара квартира Натальи Ходимчук выгорела полностью. Сама женщина получила тяжелые ожоги и была госпитализирована в больницу. В ночь на 15 ноября она умерла в возрасте 73 лет.

Как сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения, 25 ноября Наталья Романовна должна была вместе с другими "чернобыльцами" ехать в Припять для фотосессии в рамках проекта "Чернобыль: женская доля".

До полномасштабного вторжения России Наталья Ходимчук неоднократно посещала Чернобыльскую АЭС. На стене между третьим и четвертым энергоблоками установлена Мемориальная доска ее мужу. Кроме изображения самого Валерия Ходимчука на ней также размещены отпечатки рук жены Натальи и их общей дочери Ларисы.

"Россия каждый раз доказывает свое истинное лицо - страны-террористки, которая не признает ни человечности, ни сострадания. За смерть Натальи Романовны, за все преступления против украинцев враг понесет наказание", - добавили в госагентстве.

Российские удары по Украине

Как писал УНИАН, в результате российского обстрела Украины в ночь на 14 ноября в Киеве погибли шесть человек. С Натальей Ходимчук получается уже 7 жертв. По словам мэра города Виталия Кличко, ранения получили 36 человек. Эта атака отличалась большим количеством попаданий по жилым домам. По данным полиции, их было повреждено около 30.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты уничтожили склад медикаментов, принадлежавший одному из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины. Уничтоженный склад обслуживал южные области Украины.

