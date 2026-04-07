Россия атаковала здание мэрии Прилук: вспыхнул пожар

Загорелся второй этаж здания.

Российские оккупационные войска сегодня атаковали центр города Прилуки в Черниговской области, в здании мэрии возник пожар. Об этом сообщает Суспильне.

Отмечается, что в городе прогремели три взрыва. В результате атаки горит второй этаж здания горсовета.

Воздушные силы в 09:45 сообщали о движении БПЛА из Сумской области курсом на Черниговскую область.

Позже глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил информацию об ударе по Прилукам.

"Сегодня утром агрессор атаковал административные здания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов – пожары. Спасатели и все необходимые службы задействованы и работают", – заявил он.

Чаус добавил, что по предварительной информации, есть раненые.

Другие вражеские атаки по гражданским объектам

Сегодня утром россияне прицельно атаковали FPV-дроном маршрутку в центре Никополя в Днепропетровской области, известно о трех погибших и более 10 раненых.

По сообщению Днепропетровской ОВА, удар произошел в час пик, когда люди ехали на работу. Автобус как раз подъезжал к остановке – люди были и в салоне, и на остановке.

Также в ГСЧС заявили, что спасателям вместе с медиками удалось деблокировать и спасти семерых человек.

