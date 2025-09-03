В воздушном пространстве Украины до сих пор остаются несколько вражеских БПЛА.

В ночь на 3 сентября российские оккупанты нанесли комбинированную атаку по Украине, использовав ударные беспилотники и ракеты воздушного и морского базирования, сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Всего во время удара Воздушные силы обнаружили и осуществили сопровождение 526 средств воздушного нападения, говорится в сводке в Telegram. В частности:

502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма;

16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. и Краснодарского края.

В воздушных силах отметили, что в отражении атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 9:00 украинская ПВО сбила и подавила 451 воздушную цель:

430 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

14 крылатых ракет Калибр;

7 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БпЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях!", - отметили в Воздушных силах.

Ночная атака РФ - что известно

Целями российской ночной атаки 3 сентября стали несколько регионов Украины. В частности, в результате удара оккупантов по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области пострадали четыре рабочих "Укрзализныци".

Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице. Также "Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов из-за российского обстрела железнодорожной инфраструктуры на Кировоградщине.

