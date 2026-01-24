Готовили наспех: аналитик указал два важных момента ночного удара РФ по Украине

Ночной удар оккупантов доказывает, что компромисса быть не может. При этом аналитик обратил внимание на сам удар и выделил несколько деталей.

Не смотря на продолжающиеся, так называемые мирные переговоры в ОАЭ, Кремль не отказалась системного террора гражданского населения Украины, посредством ударов по энергетической инфраструктуре.

Как пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сегодняшний ночной удар оккупантов доказывает, что компромисса быть не может. При этом аналитик обратил внимание на сам удар и выделил несколько деталей.

Во-первых, по мнению Коваленко, россияне торопились с этим ударом.

"Нет ракет Х-101, нет ракет 3М14 "Калибр", даже отсутствуют 9М727/9М728 "Искандер-К". Но при этом было применено аж 12 ракет Х-22/32, что можно отнести к одному из наиболее высоких показателей одновременного применения этих старых, дефективных, неточных ракет", - акцентировал аналитик.

Он высказал мнение, что применение 12 ракет Х-22/32 явно указывает на попытку РФ, именно к переговорам в Абу-Даби устроить показательный террор, не имея возможности после налета в ночь на 20 января восполнить боекомплект Ту-95МС ракетами Х-101 и сформировать полетные задания.

"Аналогично и с 3М14 "Калибр", которые были применены в ночь на 9 января и до сих пор российские корабли-ракетоносцы, полностью не загружены новым боекомплектом и не имеют на руках новые задачи",- пояснил Коваленко.

Он отметил, что это все говорит о том, что сегодняшний "удар планировался именно под встречу в Абу-Даби, для демонстрации силы, создания атмосферы давления и шантажа, придачи ультимативности каждому слову, сказанному российскими представителями на переговорах".

Во-вторых, как акцентировал Коваленко, удар старыми ракетами показал, на сколько РФ трещит по швам в своих возможностях применения Х-101 и 3М14 "Калибр".

"Они не могут себе сейчас позволить не то, чтобы обстреливать Украину каждый день ракетами Х-101, 3М14 "Калибр". Они не могут даже вывести эти обстрелы в системный характер – один раз в неделю, как это было в 2023 или 2024. Они чередуют комбинированные ракетные обстрелы с паузами один в 5-7 дней, меняя комбинации ракет", - указал эксперт.

Коваленко выделил, что россияне стабильно используют для ударов по Украине лишь баллистические ракеты 9М723, но с остальными ракетами отмечается явная проблема.

"Следующие ракетные удары будут представлять собой именно комбинацию того, что россияне смогли накопить, установить, задать полетные задания, то есть Х-101 и 3М14 "Калибр". Но это чередование, доказательство серьезных проблем, или даже кризиса в производстве этих ракет", - сичтает Коваленко.

Удар РФ по Украине

В ночь на 24 января россияне нанесли по Украине комбинированный удар. Основной целью оккупантов стал Киев, однако пострадал также и Харьков, покоторому враг запустил 25 "Шахедов".

По данным Воздушных сил, всего на Украину летели 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели – 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.

