Недзельский привел в пример опыт других стран.

Украине следует официально признать Россию вероятным противником.

Такое мнение высказал начальник группы разведки 92 ОБМР в 2015-2017 годах, боевой офицер Петр Недзельский, пишет "Апостроф".

По его словам, понятие вероятного противника можно увидеть в военной доктрине всех государств.

"Я еще в 1993-1994 годах писал, что мы должны признать Россию вероятным противником. Потому что к вероятному противнику относятся те страны, которые имеют к вам какие-то территориальные претензии, либо проводят к вам агрессивную политику, либо есть политические силы внутри этой страны, которые якобы еще не у власти, но ведут агрессивную политику", - пояснил он.

Офицер говорит, что заявлений опального Владимира Жириновского уже достаточно для признания России вероятным противником.

Читайте такжеУкраина не планирует атаковать Донбасс: в МИД отреагировали на упреки Кремля"Сейчас на границе сконцентрировано более 90 тысяч человек личного состава и более тысячи танков – это наступательная группировка. Этого уже достаточно, для того чтобы проявить обеспокоенность – для чего это делает Россия? И плюс официальные агрессивные заявления соответствующих политиков и того же Путина против Украины", - добавил он.

В качестве примера реакции на высказывания Жириновского разведчик привел действия Финляндии.

"В свое время Жириновский в каком-то выступлении заявил, что мы пересмотрим границы с Финляндией – результаты Второй мировой войны, по которым часть территории, Карелия, отошла финнам. Финляндия мгновенно пересмотрела свою военную доктрину и признала Россию вероятным противником из-за высказываний политика, который хоть и не у власти, но является политиком этого государства", - рассказал Недзельский.

Читайте такжеВторжение России в Украину: разведка США описала вероятный сценарий действий Москвы - Bloomberg"То же должны сделать и мы. Жириновский же делает подобные заявления по Украине. И у нас есть все законные, международные основания для ответных действий", - резюмировал он.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Юрий Годован