Россия рассредоточила боевые самолеты после последних взрывов на аэродроме Энгельс, передислоцировав их вглубь своей территории. По информации Воздушных сил ВСУ, это на время уменьшило активность вражеской авиации. Однако 29 декабря россияне вновь атаковали Украину с помощью бомбардировщиков. И хотя неделю назад украинцы радовались "бавовне" на российских аэродромах, снова встает вопрос: насколько удары по территории РФ влияют на тактику ракетных атак?

В случае отвода на определенное расстояние российских боевых самолетов с аэродрома Энгельс речь идет о ракетоносцах Ту-95МС и Ту-160. Но должны учесть, что эти бомбардировщики проектировались для того, чтобы достичь, скажем, территории США.

Поэтому отвод этих самолетов на несколько сотен километров, или даже на тысячу километров от базы предыдущей дислокации в Энгельсе, существенной роли не играет. Им придется разве что дольше находиться в воздухе для того, чтобы выйти на рубеж пуска. Учитывая характеристики этих самолетов, это не критично.

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Другое дело, что в России не так уж много аэродромов, способных обслуживать эти самолеты. Передислоцировать их все на аэродромы Беларуси Россия не будет - в этом никакого практического смысла нет. Ведь, во-первых, в таком случае им придется тащить на белорусские аэродромы и все средства наземного обслуживания (бомбардировщики в частности требуют даже специальных лестниц для того, чтобы добраться до двигателя). Во-вторых, расстояние не является критическим. Скорее, они будут действовать с баз в глубине территории РФ.

Однако если удастся заставить РФ дольше оставлять самолеты вне основных баз (аэродром "Энгельс" и "Украинка" на Дальнем Востоке), то уровень боеспособности этих самолетов будет снижаться. Они будут ломаться и потребуют больше времени на ремонт и техническое обслуживание. Поэтому, бесспорно, основное значение ударов по российским аэродромам заключается в ослаблении потенциальных ударов врага. Даже вывод одного самолета Ту-95 из строя означает минус 8 ракет в одном залпе, что уже значительно упрощает работу наших сил ПВО.

Например, хорошей новостью стала "бавовна" на аэродроме в Беларуси, когда загорелся Миг31к.

У россиян очень немного таких самолетов. Недавно было заявление командующего стратегической авиации РФ о том, что они сформировали полк этих носителей "Кинжалов". Таким образом, если подсчитать, что РФ имеет около 40 единиц Ту-95, один полк (это 20 единиц) Ту-160 и один полк Миг31к, то вывод даже одного такого носителя ракеты "Кинжал" из строя является для нас существенным плюсом.

Что могло бы кардинально повлиять на тактику массированных российских атак? Ключевой вопрос-вывод этих бомбардировщиков из строя до такого уровня, чтобы противник вообще не мог их отремонтировать. Именно такую ситуацию мы наблюдали на аэродроме "Дягилево" во время предыдущего удара неизвестных беспилотников. В результате той "бавовны" изрядно выгорела пусковая часть самолета Ту-22, который россияне теперь вряд ли отремонтируют. Также удар беспилотников по аэродрому "Энгельс" подтвердил, что там были повреждены один или два самолета Ту-95 (но как надолго эти носители были выведены из боевого состава — трудно сказать).

Однако бытует мнение, что эти удары по аэродромам РФ были только первыми. То есть какие-то неизвестные беспилотники только пристреливались. В таком случае мы еще увидим нормальный удар по российскому аэродрому с помощью уже десятков беспилотников, или даже крылатых ракет. И это уже надежно выведет эти бомбардировщики из строя.

Однако это – тоже не последний инструмент, чтобы помешать российским ракетным атакам. Несмотря на то, что у России могут закончиться ракеты нетронутого запаса, они продолжают их производить. К тому же россиянам явно удалось преодолеть санкции, наложенные на поставки электронных компонентов. Уже обнародованы данные о том, что РФ восстановила уровень импорта полупроводников. Чаще всего речь о так называемом параллельном импорте, который граничит с контрабандой, поэтому определить страны, которые обходят санкции, очень сложно. Однако делать это необходимо. Только так удастся остановить производство российских ракет.

Андрей Харук, эксперт по вопросам авиации, военный историк, профессор Национальной академии сухопутных войск им. гетьмана Петра Сагайдачного